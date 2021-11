Region Ammersee

18:10 Uhr

Biber sorgte für Stromausfall in Stillern bei Raisting

Plus Ein Baum stürtzte am Sonntagmorgen wegen eines Biberschadens auf eine Stromleitung. Etwa 100 Haushalte in Stillern bei Raisting waren betroffen.

Von Oliver Wolff

Am frühen Sonntagmorgen ist der Strom im Raistinger Ortsteil Stillern ausgefallen, rund 100 Haushalte waren betroffen. Laut Netzbetreiber Bayernwerk dauerte die Störung von etwa 5 Uhr bis kurz nach 6 Uhr an.

