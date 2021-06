Ammersee: Segler kentert vor Riederau und löst Einsatz aus

Ein Katamaran-Segler kentert vor Riederau. Der Mann verhält sich in den Augen der Polizei aber nicht richtig. Was gekenterte Segler auf dem Ammesee beachten sollten.

Ein Katamaran-Segler hat am Freitag auf dem Ammersee in Höhe Riederau für einen Einsatz von Polizei und Wasserwacht gesorgt. Der 72-jährige Berliner kenterte mit seinem Segelboot und fiel ins Wasser, teilt die Polizei mit. Da er sich in der Nähe des Ufers wähnte, beschloss der Mann, statt bei seinem Boot zu bleiben, Richtung Ufer zu schwimmen und sich dort Hilfe zu holen.

Kurze Zeit später entdeckte ein Kajakfahrer den herrenlosen Katamaran und rief die Polizei. Da das Segel noch gehisst war, musste die Polizei davon ausgehen, dass der Bootsführer noch im Wasser war und so wurde die Wasserwacht Dießen alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits ein Ehepaar aus Riederau das Geschehen beobachtet und konnte auch den Schwimmer entdecken. Daher fuhr das Paar mit einem Boot auf den Ammersee und zog den Berliner, der keine Schwimmweste trug, aus dem Wasser und brachte ihn zum Campingplatz nach Utting.

Ein Ehepaar fischt den Mann aus dem Ammersee

Dort konnten Beamte der Polizei Dießen den Sachverhalt klären. Der Katamaran wurde durch die Wasserwacht Dießen geborgen und ebenfalls zu seinem Liegeplatz in Utting gebracht.

Die Polizei Dießen bittet alle Segler und Bootsführer eindringlich, ihre Schwimmwesten auf dem See zu tragen und im Falle eines Kenterns beim Boot zu bleiben. „Durch die vielen Wasserwachtstationen am Ammersee kommt die benötigte kompetente Hilfe schnell zu Ihnen. Etwaige Großeinsätze zum Zwecke der Vermisstensuche können somit auf die echten Fälle reduziert werden“, so die Polizei weiter. (lt)

Lesen Sie dazu auch