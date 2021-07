Das Schondorfer Studio Rose wird zum Spiegelkabinett

Plus Im Schondorf Studio Rose begegnen sich Werke von Heinz Rose und Leila Morgenstern. Sie stehen für grundverschiedene Ausdrucksweisen, es gibt aber auch Verbindendes und das hat nicht nur mit dem Jahr 1971 zu tun.

Zwei Künstlerpersönlichkeiten aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Zeiten reichen sich symbolisch die Hand: Noch bis Sonntag, 4. Juli, hängen Bildwerke von Heinz Rose (1902-1971) aus Schondorf und Leila Morgenstern (geboren 1971 in Teheran) im Studio Rose nicht nur nebeneinander – sondern schaffen auch Bildbezüge aus Richtungswechseln, wie sie nur mit Spiegeln bewerkstelligt werden können.