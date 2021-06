Bürgerentscheid: Mehrheit stimmt für Klinik-Bau in Seefeld

Fast 60 Prozent der Seefelder stimmen beim Bürgerentscheid mit "Ja". Damit gibt es weiterhin zwei Möglichkeiten, die Kliniken in Seefeld und Herrsching zusammenzuführen.

Die Gemeinde Seefeld kann die Planungen für einen möglichen Klinikneubau in Hechendorf am Pilsensee fortsetzen: Das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids. 59,5 Prozent der Abstimmenden sprachen sich dafür aus, 40,5 Prozent waren gegen eine etwaige Bebauung im Landschaftsschutzgebiet. Rund 64 Prozent der 5773 Wahlberechtigten beteiligten sich am Bürgerentscheid. Auf 2200 der 3698 gültigen Stimmzettel war „Ja“ angekreuzt, auf 1498 „Nein“. Der Landkreis Starnberg hat nun nach dem Entscheid vom Sonntag weiter zwei Möglichkeiten, die beiden kleinen Kliniken (Seefeld mit 72 Chirurgie-Betten und Schindlbeck-Klinik in Herrsching, 116 Betten, Innere Medizin) an einem Standort zu einem Haus mit 200 Betten zusammenzuführen.

Auch wenn in den vergangenen Wochen vor allem über einen Klinikneubau auf einer Wiese bei Hechendorf diskutiert wurde, wäre ein solcher nach wie vor nur eine von zwei Alternativen. Priorität, das betonte nach dem Entscheid der Vorstand der Starnberger Kliniken, Thomas Weiler, habe weiter eine Erweiterung der Schindlbeck-Klinik in Herrsching. Ob in Herrsching vergrößert werden kann oder wegen des dort begrenzten Raums ein anderer, größerer Standort notwendig sei, prüfe das Gesundheitsministerium. Wichtig sei es aber, eine Alternative zu haben. Landrat Stefan Frey sagte zum Ausgang des Bürgerentscheids: „Mit der Entscheidung des Ratsbegehrens wurde der Grundstein gelegt, die Zusammenlegung der beiden Kliniken unter einem Dach im Wege eines ordentlichen Bauverfahrens eingehend zu prüfen.“ Eine Vorentscheidung für den Standort Seefeld sei damit explizit nicht getroffen worden, denn die Option eines Klinikbaus in Herrsching werde weiterhin mit Hochdruck geprüft.

Der Bund Naturschutz Starnberg kritisiert die Behörden

Der Bund Naturschutz (BN) sieht jedoch in der Wiese am nordöstlichen Hechendorfer Ortsrand unabhängig von der mehrheitlichen Zustimmung in Seefeld weiterhin keinen Standort für ein Krankenhaus – und zwar aus naturschutzrechtlichen Gründen, wie die Organisation kürzlich ausführte: Bei der Fläche handle es sich um eine geschützte artenreiche Flachlandmähwiese. Das habe der vorläufige Befund eines Gutachtens im Auftrag des BN ergeben. Danach erfülle der an der Lindenallee gelegene vordere Teil der Fläche auf mindestens 85 Prozent die Voraussetzungen für den FFH-Lebensraumtyp „Artenreiche Flachland-Mähwiesen“. Dieser Lebensraumtyp sei seit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ speziell geschützt. Er sei gleichgestellt mit gesetzlich geschützten Biotopen.

Die Abwägung der verschiedenen Klinikstandorte im informellen Fachbehördengespräch stelle sich damit als grob fehlerhaft heraus, so der BN.

Lesen Sie dazu auch