Dießen: „Sir Shackleton“ bekommt weibliche Unterstützung

2020 ist das Zweimast-Segelschiff „Sir Shackleton“ im Ammersee gesunken. Wenige Tage später wurde es geborgen. Während es repariert wird, ist die Leihgabe „Lady Shackleton“ im Einsatz.

Hinter starken Männern stehen bekanntlich starke Frauen. Aus dem hohen Norden kommt nun Unterstützung für den nach dem Untergang vergangenes Jahr geborgenen Zweimaster „Sir Shackleton“ am Ammersee. Zur Aufrechterhaltung der beliebten Mitsegel-Angebote wird ab dem 24. Juni ein etwas kleineres Schiff mit dem Namen „Lady Shackleton“ den Zweimaster bis zum Comeback vertreten. Sie ist derzeit unterwegs von Schweden nach Rostock, um dann mit einem Transporter zum Ammersee zu gelangen.

Als Leihgabe erhält Klaus Gattinger, Eigner der „Sir Shackleton“, bis zur Instandsetzung des Zweimasters ein kleineres Schiff. Die Dießener Unternehmerin und Inhaberin der Alarmstufe red GmbH, Bettina Sandrock, hat kurzfristig ihre in fünf bis sechs Jahren vorgesehenen Segelpläne vorgezogen und stellt ihm ihr neu erworbenes Schiff zur Verfügung.

Ein skandinavischer Langkieler mit klassischem Teakdeck

Die Unternehmerin hat sich dabei für ein klassisches Segelschiff, eine Vindö 40, Baujahr 1979, entschieden. Eine Fügung, dass dieses Schiff bisher den Namen „Emilia“ trug, und Lady Shackleton, die Ehefrau des Namensträgers des beliebten Zweimasters, tatsächlich mit Vornamen Emiliy hieß? So war schnell klar, dass der neue Name „Lady Shackleton“ sein sollte.

Der skandinavische Langkieler hat ein klassisches Teakdeck mit Mahagoni-Aufbauten, eine Kajüte mit holzvertäfeltem Salon, eine kleine Küche und – ganz ladylike – einen separaten Toilettenraum.

Auf dem Weg von Uppsala nach Rostock

Das Schiff wurde in Uppsala in Schweden erworben und ist zurzeit von dort unterwegs nach Rostock. Die Überführungscrew setzt sich zusammen aus Bettina Sandrock, der neuen Eignerin, Lino Forte, einem beliebten Skipper der „Sir“, und Klaus Gattinger.

Die Reise führt die „Lady Shackleton“ zuerst nach Stockholm, dann durch die Schärengärten der schwedischen Ostküste Richtung Süden, durch den Kalmarsund, vorbei an Karlskrona über die Hanöbucht bis nach Käseberga. Dort verlässt das Schiff Schweden Richtung Klintholm auf der dänischen Insel Møn und geht von da auf die letzte Etappe bis Rostock. Dort wird das Boot auf einen Lkw verladen und an den Ammersee gebracht. Zu dieser besonderen Segelreise plant Gattinger einen Vortrag mit vielen Bildern der Schärenlandschaft Schwedens, um weitere Spenden für die Instandsetzung der „Sir Shackleton“ zu sammeln. Ab Herbst kann der Vortrag gebucht werden. Auf dieser Reise wird die Crew laufend von Alex Hohenester, ebenfalls Skipper auf der „Sir Shackleton“, von Dießen aus mit den aktuellen Infos über Wetterentwicklungen und entsprechenden Routenempfehlungen versorgt. Und das hat sich schon als sehr hilfreich erwiesen. So konnte die „Lady Shackleton“ rechtzeitig in den Hafen von Västervik einlaufen, bevor die Ausläufer eines Sturmtiefs die Schären erreichten.

Seit sechs Wochen läuft die Spendenaktion „Sir Shackleton Comeback“ zur Finanzierung der Instandsetzung des traditionellen Zweimasters. Bisher unterstützten 45 Spender die „Sir“, darunter drei „Navigatoren“ (Spenden ab 500 Euro), acht „Offiziere“ (Spenden ab 1000 Euro) und ein „Commander“ (Spenden ab 2500 Euro).

Der erste Törn der "Lady Shackleton" ist für den 24. Juni vorgesehen

Die bisher gesammelte Summe erlaubt die Beauftragung an die Werft, mit dem ersten Teilprojekt – der Reparatur der Rumpfschäden im Achterschiff und des Cockpit-Unterbaus – zu beginnen.

Auf der neuen Webseite www.segeln-ammersee.de stehen alle aktuellen Informationen über die Bergung und die Instandsetzung. Und wer gerne Podcasts hört, kann sich dort auch aktuelles Seemannsgarn von den Skippern Alex und Klaus anhören, die mit viel Leidenschaft über die „Sir“, das Segeln, den Ammersee und nun auch über die neue Lady auf ihre angenehme Art und Weise plaudern.

Die „Lady Shackleton“ startet am Donnerstag, 24. Juni, ihre erste Mitsegelfahrt mit einem ersten Törn. Ab sofort können auch die anderen Mitsegeltörns wie Sternensegeln, Mondscheinfahrten, Ammersee Rund, Early Bird oder das Romantik-Segeln für Verliebte gebucht werden. Die Fahrten mit dem Segelschiff finden entsprechend der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen statt.

