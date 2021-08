Serie

Dießen: Christine Stedele lebt ihre Liebe zum Garten

Auf dem Sonnenacker in Bierdorf wachsen Christine Stedeles Kartoffeln, Bohnen, Salate und Paprikaschoten trotz des häufigen Regens in diesem Jahr.

Plus Christine Stedele aus Dießen ist Diplom-Ökonomin. Durch ihre Liebe zum Garten verändert sich ihr Betätigungsfeld. Auch privat verbringt sie gerne Zeit auf dem Acker.

Von Petra Straub

„Ich bin auf dem Hof aufgewachsen“, sagt Christine Stedele aus Dettenschwang. Das klingt aus ihrem Mund fast gleichbedeutend mit „das Garteln gehört für mich einfach zum Leben dazu“. Und genauso fühlt es sich an, wenn man mit der aufgeschlossenen Hobbygärtnerin am Ackerrand steht und über den Garten spricht. Obwohl: Der Begriff „Hobbygärtnerin“ trifft es längst nicht mehr. Denn die gebürtige Rotterin hat sich im Laufe der Jahre auf dem Gebiet Pflanzen und speziell Kräuter, intensiv weitergebildet. Was die Selbstversorgerin anpflanzt und wie sie dabei vorgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

