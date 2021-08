Serie: Künstler am See

Noah Cohen aus Dießen fängt die Magie des Augenblicks ein

Plus Noah Cohen ist in Tel Aviv geboren und lebt in Dettenschwang. Gerade tourt seine Ausstellung anlässlich von "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" durch Deutschland.

Von Ramona Lotter

Am liebsten fotografiert Noah Cohen Menschen. Dabei ist er stets auf der Suche nach dem innersten Kern, dem Wesen und dem richtigen Moment, der fast etwas „Magisches“ hat. „Man muss Glück haben, diesen Moment zu erkennen“, meint der Künstler, „und schnell reagieren.“

