Utting

vor 51 Min.

Brand in Uttinger Kirche: LT-Zusteller entdeckt das Feuer

Plus Die fast 100 Jahre alte evangelische Kirche in Utting wird in der Nacht auf Mittwoch bei einem Feuer zerstört. Es ist nicht der erste Brand im evangelischen Gemeindezentrum. Ein Augenzeuge schildert die dramatischen Momente.

In Utting ist am frühen Mittwochmorgen die evangelische Christuskirche in der Laibnerstraße vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand gegen 3 Uhr über die Integrierte Leitstelle (ILS) mitgeteilt. Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Einsatzkräften war im Einsatz. Rund 60 Kräfte der umliegenden Feuerwehren waren bis in die Morgenstunden damit beschäftigt, das in Vollbrand geratene Gotteshaus zu löschen. Bemerkt hatte den Brand ein Zusteller des Landsberger Tagblatts. Er schildert die bangen Momente.

