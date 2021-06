So fällt die Unfallbilanz im Landkreis Weilheim-Schongau aus

Plus Die Polizei Weilheim zieht für das Jahr 2020 eine positive Bilanz. Das geringere Verkehrsaufkommen hat auch weniger für weniger Unfälle gesorgt. So hat sich die Zahl anderer Delikte entwickelt.

Die Polizeiinspektion Weilheim hat Bilanz gezogen und die Anzahl und Art der Unfälle und Straftaten im Einsatzbereich mit den Werten des Vorjahres verglichen.