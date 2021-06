Badeausflug am Weßlinger See endet fast tödlich

Am Montagabend treibt ein 80-Jähriger aus München leblos im Weßlinger See. Dann greift ein Badegast beherzt ein.

Am Montagabend hat sich am Weßlinger See im Landkreis Starnberg ein Badeunfall ereignet. Ein 80-jähriger Münchner ging im Wasser unter. Er konnte aus dem See gezogen und wiederbelebt werden.

Laut Polizeibericht bemerkten kurz vor 20 Uhr aufmerksame Badegäste einen Schwimmer, der ohne erkennbaren Grund unterging und nicht wieder auftauchte. Ein 38-jähriger Badegast reagierte geistesgegenwärtig und zog den 80-Jährigen aus dem See. Im Bereich des Seeufers konnte der leblose Mann schließlich von Ersthelfern erfolgreich reanimiert werden.

Die Polizei spricht den Ersthelfern ein großes Lob aus

Der Verunglückte wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehren Weßling und Oberpfaffenhofen.

Die Polizei Herrsching spricht an dieser Stelle den Ersthelfern ein großes Lob aus, durch deren sofortiges, beherztes und vorbildliches Handeln der 80 Jahre alte Mann aus München gerettet und wiederbelebt werden konnte.