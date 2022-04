Abschied vom Gasthof Drexl in Schondorf

Plus Aleksandra Assum hört nach fünf Jahren als Wirtin des Gasthofs Drexl in Schondorf auf. Das sagt Besitzer Georg Werner zur Zukunft des über 100 Jahre alten Betriebs.

Fünf Jahre war Aleksandra Assum Wirtin im Gasthof Drexl in Oberschondorf. Jetzt hat sie ihre Zeit als „Vollblut-Gastronomin“ beendet und will sich künftig verstärkt um ihre Familie kümmern.