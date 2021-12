Auslandsjahr: Corona kann Ella Bakenecker aus Dießen nicht bremsen

Eigentlich will Ella Bakenecker ein soziales Jahr in Kolumbien absolvieren. Dann kommt die Pandemie. Doch die junge Dießenerin fliegt trotzdem nach Südamerika.

Corona hat, seit das Virus im vergangenen Jahr auch unsere Region erreichte, so viele Pläne über den Haufen geworfen, Lebens- und Alltagsabläufe auf den Kopf gestellt und von den Menschen mehr Flexibilität, Spontanität und Geduld gefordert als zuvor. Auch Ella Bakenecker hatte sich die Zeit nach ihrem Abitur, mit dem sie 2020 ihre Schulzeit am Ammersee-Gymnasium beendete, ganz anders vorgestellt.

19-jährige Dießenerin will Soziales Jahr in Kolumbien machen

So manchem wird der Name Ella Bakenecker bekannt vorkommen, denn die junge Frau aus Dießen organisierte 2019 ein Benefizkonzert im Rahmen der Kreiskulturtage. Damals sprach noch niemand von Corona, Lockdown oder Reisebeschränkungen aufgrund eines weltweit grassierenden Virus. Außerdem war sie auf der Liste der Gemeinderatskandidaten und -kandidatinnen der Dießener Grünen zu finden. Ella Bakenecker ist 19 Jahre alt und in Dießen zu Hause. Sie liebte es, Dinge zu organisieren, ist begeisterte Turnerin und gerne mit Freunden unterwegs. Nach dem Abitur plante sie, sich „für eine gewisse Zeit vom Ammersee zu verabschieden, um ein bisschen die Welt zu erkunden“.

Die junge Frau bewarb sich um ein Soziales Jahr in Kolumbien und erhielt auch eine Zusage. Und dann kam die Pandemie und der Traum vom Auslandsaufenthalt war erst einmal geplatzt. „Also stand ich etwas planlos da, wie viele Jugendliche während der Pandemiezeit“, erinnert sich Bakenecker zurück. Aufgeben aber war für sie keine Option und so beschloss sie, die Reise selbst in die Hand zu nehmen. Am 14. Oktober stieg sie alleine in den Flieger nach Kolumbien. Dort will sie drei Monate leben, arbeiten und Land und Leute kennenlernen.

Temperaturschock: Von fünf Grad in Deutschland auf 35 Grad in Kolumbien

Dem Ammersee Kurier berichtet sie über die ersten Wochen. „Der erste Eindruck von Kolumbien war die überwältigende Hitze, als ich das Flugzeug in Cartagena am 16. Oktober verließ.“ In Dießen zeigte das Thermometer am Tag ihrer Abreise gerade einmal fünf Grad. Die vorherrschenden 35 Grad hätten ihr gleich mal einen ersten Eindruck von dem beschert, was sie, zumindest klimatisch, erwarten würde. „Ein weiterer Eindruck zum Leben in dem Land, in dem ich die kommenden drei Monate verbringen werde, folgte sofort“, schreibt Ella Bakenecker. Es sei die ehrliche Freundlichkeit der Kolumbianer und Kolumbianerinnen gewesen, die sie beeindruckt habe. „Allein am Flughafen begegnete mir diese drei Mal, bevor ich mich auf den Weg zum ’Zion Beach House’ machte, das Hostel, in dem ich die nächsten Wochen arbeiten und verbringen wollte.“

Im Taxi auf dem Weg dorthin habe sie einen sehr gravierenden Unterschied zur Heimat festgestellt: der unorganisierte, jedoch gelassene Stress auf den Straßen der Stadt. „Ich erlebte also allein in den ersten Minuten so viele neue Eindrücke, die aber in den nächsten Wochen glücklicherweise nicht weniger werden sollten.“

Sie wird für die Flüchtlingshilfe tätig sein

Das Hostel, das für die nächsten Wochen ihr Zuhause sein wird, liegt direkt am Strand Manzanillo, ein paar Kilometer außerhalb Cartagenas, und hat Kapazität für circa 20 Gäste. „Der Inhaber ist ein Schweizer, betrieben wird das Hostel jedoch hauptsächlich von jungen kolumbianischen Angestellten“, schreibt Bakenecker. Bevor es für sie weiterging nach Pamplona, wo sie in der Flüchtlingshilfe tätig sein wird, half sie im Hostel an der Rezeption, arbeitete an der Bar und in der Küche.

„Jeder Tag ist prall gefüllt mit neuen Eindrücken“, schreibt Ella Bakenecker. Zu schaffen mache ihr allerdings die Hitze, ihre (noch) geringen Spanischkenntnisse und der starke Akzent der in Cartagena lebenden Bevölkerung.

Ella Bakenecker ist Zweite von links: Das Bild wurde in Cartagena aufgenommen. Foto: privat

Internationale Bekanntschaften habe sie in den vergangenen Tagen und Wochen machen können. Angefangen bei einem Lokführer aus Frankreich, über einen israelischen Selbstverteidigungslehrer und Bartender, einem amerikanischen Drehbuchautor, einer Schweizer Flugbegleiterin, einer deutschen Lungenärztin, einer kroatischen Winzerin, vielen Alleinreisenden jeden Alters, bis hin zu „Travel Influencern” aus Argentinien. „Und jeder hatte seine eigenen, spannenden Erfahrungsberichte im Handgepäck“, erzählt die 19-Jährige.

Tanzen zu Salsa- und Reggae-Musik

„Auf der anderen Seite durfte ich durch das Zusammenleben mit meinen kolumbianischen Kollegen und Freunden Cartagena von seiner wirklichen Seiten kennen- und genießen lernen und habe schon viel über die kolumbianische Kultur erfahren. In Kolumbien wird gerne getanzt und gesungen, sobald irgendwo Salsa- oder Reggae-Klänge zu hören sind“, berichtet Bakenecker weiter.

Aufgefallen sei ihr auch, dass die Menschen trotz einer sehr niedrigen Entlohnung (ein Tageslohn entspreche in etwa einem durchschnittlichen deutschen Stundenlohn) motiviert, entspannt und positiv gestimmt zur Arbeit gingen. Wenngleich man es mit einer „typisch deutschen Eigenschaft“, der Pünktlichkeit, nicht so genau nehme. „Daran muss ich mich erst einmal gewöhnen.“

Nächste Station ihres Auslandsaufenthalts wird die kolumbianische Stadt Pamplona sein, in der viele Flüchtlinge aus Venezuela ankommen. Was Ella Bakenecker dort erlebt und wie ihre Arbeit in der Flüchtlingshilfe aussieht, will die junge Frau demnächst im Ammersee Kurier berichten.