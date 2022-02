Ausstellung in Dießen: Der Ammersee als Wurzelraum für die Kunst

„Radix“ lautet der Titel einer Reihe in der früheren Schreinerei Graf. Tabita Nives Hub macht den Anfang.

„Radix“ ist Lateinisch und heißt auf Deutsch „Wurzel“ – und es ist der Titel einer Ausstellungsreihe der „Freien Kunstanstalt“ in der ehemaligen Schreinerei Graf in der Johannisstraße 33 in Dießen. Die erste Ausstellung zeigt nun am ersten Februarwochenende Fotografien von Tabita Nives Hub.

Die Ausstellungsreihe Radix beleuchtet eine Generation von Künstlerinnen und Künstlern, die alle um die Jahrtausendwende in der Region rund um den Ammersee geboren wurden, jetzt aber andernorts leben und arbeiten. „In ihrer Kunst und Musik nehmen sie uns mit in ihre Bild-, Klang-, Ton- und Formenwelten und geben gleichzeitig Einblicke in die neuesten Strömungen aus der Kunst- und Musikszene“, informiert eine Mitteilung. Für ein Wochenende werden sie in der alten Heimat ausstellen und zeigen, welche bunte Vielfalt ihren Ursprung in unserer Region hat.

Nina Munker und Tamara Hub wollen junge Kunstschaffende fördern

Die Organisatoren Nina Munker und Tamara Hub von dem gemeinnützigen Verein „Freie Kunstanstalt“ möchte junge Kunstschaffende und ihre Kunst fördern und öffnet dazu die Türen von ungenutztem Leerstand für Kulturprojekte. Von zwei Seiten geht es dabei auch um den Begriff der „Heimatverbundenheit“: Denn, so heißt es in der Mitteilung: „Nicht nur die, die weggehen, fühlen sich der Heimat verbunden, auch die Heimat fühlt sich den Weggegangenen verbunden.“

Den Auftakt der Ausstellungsreihe macht Tabita Nives Hub, geboren 1988 in Landsberg. Sie lebt in Berlin. Nach ihrem Abitur in München zog sie nach Trier, um Grafikdesign zu studieren. Das Herz schlug aber für die Fotografie. Für selbiges Studium zog sie nach Berlin und beendete 2017 ihr Studium an der Ostkreuzschule für Fotografie.

Freie Kunstanstalt: Das ist geboten

Mit ihrer Fotografie seziert sie Körper, Gesichter, Strukturen und sich selbst. In klassischen Schwarz-Weiß-Bildern, über Collagen bis hin zu Fotografien mit ihrem alten Smartphone mäandern ihre Motive manchmal fleischig, manchmal steinig von Mensch zu Natur. Die in „Enformas“ gezeigten Arbeiten entstanden alle in der Dunkelkammer. „Enformas“, „in Formen“, spielt dabei auf die Technik der Collage und der Schablone an, die den ausgestellten Arbeiten gemein ist.

Lesen Sie dazu auch

Die Ausstellung wird am Freitag, 4. Februar, im Rahmen einer Vernissage von 18 bis 22 Uhr eröffnet und ist dann am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 17 Uhr zu sehen.

Die Räume der ehemaligen Schreinerei Graf sind noch bis mindestens April von der Kunstanstalt angemietet und bieten bis dahin noch die Möglichkeit für weitere Aktivitäten. (ak)