Ausstellung in Dießen: So blicken zehn Künstler auf Italien

Plus Eine Ausstellung beim Dießener Heimatverein präsentiert das Sehnsuchtsland vieler Deutscher aus ungewohnten Blickwinkeln.

Italien mit ungewohntem Blick zu sehen, das ist das Ziel der aktuellen Ausstellung im Taubenturm. Damit steht der Inhalt der Schau in ironischem Gegensatz zum Titel „Kennst Du das Land…“, denn dem Goethe-Zitat mit seiner implizierten Romantik soll gerade eben eine abgeklärte, gern auch irritierende Sichtweise entgegengesetzt werden.