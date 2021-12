Bürgerbegehren in Pähl: Rathaus lieber in den Pfarrhof als neu bauen?

Plus In Pähl wird es wohl einen Bürgerentscheid zum Rathaus geben. Die nötigen Unterschriften sind gesammelt. Welche Vorschläge eine Bürgerinitiative macht.

Zuerst hatten die „Freien Wähler Pähl-Fischen“ mit einem Flugblatt, das von zehn Personen, darunter ihren drei Gemeinderäten, unterzeichnet ist, zum Ausdruck gebracht, dass sie gegen einen Neubau des Rathauses sind. Wolfgang Keller und Dieter Scheithauer haben jetzt eine Bürgerinitiative gestartet, die das Vorhaben blockieren will, um eine Grundsatzdiskussion zur Ortsentwicklung zu ermöglichen. Und sie haben einen ersten Erfolg errungen.