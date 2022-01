Bürgermeister sprachlos: Schondorfer Gemeinderat wählt vier Referenten ab

Plus Vier ehrenamtliche Referenten sollen in Schondorf künftig „Beauftragte“ heißen. Die Abstimmung überrascht allerdings und Bürgermeister Alexander Herrmann ist sprachlos.

Paukenschlag am Ende der jüngsten Schondorfer Gemeinderatssitzung: Die Referenten Dr. Silvia Dobler (Kultur), Stefan Birk-ner (Vereine), Anke Neudel (Veranstaltungen) und Jo-Ann von Meding (Bürgerbudget) sind von ihren Aufgaben entbunden. Und das, obwohl sie laut Gemeinderätin Helga Gall (Grüne) „gute Arbeit geleistet“ haben. Was ist passiert?