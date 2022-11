Der Gewerbeverband bringt Dießen zum Leuchten

Einen Monat vor dem Heiligen Abend sorgt der Gewerbeverband in Dießen für festlichen Lichterglanz. Was die Besucher erwartet, wenn sie am Donnerstag zu "Dießen leuchtet" kommen.

Genau einen Monat, bevor hoffentlich viele Weihnachtsgeschenke unterm Christbaum liegen, heißt am Donnerstag, 24. November, wieder " Dießen leuchtet". Wenn an der Rathausfassade die Sterne funkeln, stimmen der Gewerbeverband und viele Geschäfte und Lokale anlässlich eines langen Einkaufsabends (die Geschäfte können bis 22 Uhr öffnen) mit Musik, Kunst, Show und besonderen Angeboten auf die Advents- und Weihnachtszeit ein – zum ersten Mal wieder seit 2019. Los geht es, wenn die Dunkelheit über Dießen hereinbricht, um 17 Uhr, wenn die Bläserklasse der Dießener Carl-Orff-Schule am Untermüllerplatz aufspielt.

Über 30 sogenannte Weihnachtsstationen kündigt Uschi Wacke, die Vorsitzende des Dießener Gewerbeverbands, der die Veranstaltung auf die Beine stellt, für "Dießen leuchtet" an. Dazu kommen aber noch viele weitere geöffnete Geschäfte. "Es werden fast alle aufmachen", kündigt Wacke an. Die "Weihnachtsstationen" hingegen sind alles Geschäfte, Lokale und Organisationen, die einen besonderen vorweihnachtlichen Beitrag für den Event-Charakter von "Dießen leuchtet" einbringen. Das kann ein entsprechendes kulinarisches Angebot sein (von saisonalen Heißgetränken über Plätzchen bis Bratwurstsemmeln) oder eine künstlerische Darbietung.

Auch die Landsberger Stelzer steigen durch die Dießener Straßen

Dem Motto entsprechend kann man sich auf Lichteffekte und Feuer freuen, aber auch ganz unterschiedliche musikalische Darbietungen. Nach der Bläserklasse wird am Untermüllerplatz ab 18 Uhr ein von Uschi Wacke geleiteter Kinderchor auftreten, bevor ab 18.30 Uhr die Thaininger Blasmusik vor der Fischerei Gastl spielt. Gleich an vier Stationen wird die Sambagruppe Puravida auf die Pauke beziehungsweise auf ihre leuchtenden Trommeln hauen, Livemusik ist auch im Eiscafé Venezia angekündigt, ein Jazztrio im Haushaltswarengeschäft Hudler. Und die Landsberger Stelzer steigen in ihren historischen Kostümen durch die Dießener Straßen.

Zwei feste Bestandteile von "Dießen leuchtet" sind auch heuer wieder dabei: Der Feuerkünstler Akela (dahinter verbirgt sich Michael Folgmann aus Dießen) wird seine spektakulären Jonglagen zeigen und Jürgen Gerum von der Dettenschwanger Firma ProLight Soundsystems wird mit 32 Scheinwerfern mit energieeffizienter LED-Technik für kräftige Farb- und Lichtakzente an etlichen bekannten Dießener Gebäuden sorgen. Den musikalischen Schlusspunkt werden schließlich die Dießener Alphornbläser setzen, die ab 21.45 Uhr "Dießen leuchtet" langsam ausklingen lassen werden.

"Dießen leuchtet" soll auch dem guten Zweck dienen

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Lage solle die Veranstaltung zeigen, dass in Dießen noch eine gute Geschäftsstruktur vorhanden sei, sagt Gewerbeverbandschefin Uschi Wacke. Daneben erfüllt die vorweihnachtliche Veranstaltung aber auch traditionell den einen oder anderen guten Zweck: so etwa der Verkauf von Waffeln vom und zugunsten des Naturkindergartens, ebenso der Bratwurst- und Kinderpunsch-Stand des Elternbeirats der Carl-Orff-Schule. Uschi Wacke verkauft an dem Abend zudem Wollmützen mit Lichtmotiven, deren Erlös für das Kinderheim in St. Alban gedacht ist. Es solle wieder ein vorweihnachtlicher Dreiklang aus Sozialem, Kunst und Gewerbe entstehen, sagt sie weiter.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause veranstaltet der Dießener Gewerbeverband wieder den Einkaufs-, Kunst- und Showabend "Dießen leuchtet". Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Dass die Geschäfte und Gaststätten auch in Dießen in den vergangenen beiden Jahren von Krisen geschüttelt worden sind, will Uschi Wacke nicht übersehen. Zuerst hätten die Corona-Beschränkungen die Firmen belastet, "jetzt machen die hohen Kosten einigen Betrieben zu schaffen", sagt sie, unmittelbar und auch mittelbar: Die steigenden Lebenshaltungskosten führten unter anderem auch dazu, dass etliche Beschäftigte, insbesondere in der Gastronomie, die aus Osteuropa stammen, weggeblieben seien, weil das Leben hier so teuer geworden sei.

Was in den kommenden Wochen auf "Dießen leuchtet" folgt

Doch Jammern ist Uschi Wackes Sache nicht: Sie bleibe trotz allem optimistisch, und es sei wichtig, dass die örtliche Geschäftswelt Präsenz zeige, meint die Inhaberin des Dießener Kopierzentrums. Mit "Dießen leuchtet" gibt sie zwar ihre Abschiedsvorstellung als Vorsitzende des Gewerbeverbands, sie kann aber schon mal ankündigen, dass es auch nach ihrem Rückzug mit dem Gewerbeverband weitergehen werde. Am 2. Dezember, sagt Wacke, werde sie einen möglichen Nachfolger präsentieren können. "Wir sind ein Verband, der immer noch wächst und verjüngen uns jetzt."

Und "Dießen leuchtet" soll nicht nur gleichsam ein spektakulärer Knalleffekt für einen Abend im Jahr sein. Auf Initiative von Petra Thurner (von der Boutique Weibsbilder in der Mühlstraße) würden etliche Geschäfte in Dießen an den Donnerstagen bis Weihnachten jeweils bis 20 Uhr öffnen, kündigt Wacke an.