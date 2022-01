Der Markt Dießen verleiht Ehrenring an Thomas Raff

Plus Der frühere Vorsitzende des Dießener Heimatvereins, Thomas Raff, erhält den Goldenen Ehrenring. Es handelt sich um eine sehr seltene Auszeichnung, die der Markt Dießen vergibt.

Der Markt Dießen bekommt einen neuen Träger Goldenen Ehrenrings. In der Gemeinderatssitzung vor Weihnachten wurde entschieden, den früheren Vorsitzenden des Heimatvereins, Dr. Thomas Raff, mit dieser seltenen Auszeichnung zu ehren. Das haben die Freien Wähler nach der Gemeinderatssitzung auf ihrem Youtube-Kanal mitgeteilt.