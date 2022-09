Der Marktsonntag in Dießen ist ein voller Erfolg

Zum 21. Mal lockt der verkaufsoffene Sonntag in die Marktgemeinde. Trotz nicht optimaler Wetterbedingungen sprechen alle Beteiligten von einem großen Erfolg.

Zunächst wirkt alles wie immer. Und doch ist einiges anders an diesem 21. verkaufsoffenen Marktsonntag in Dießen. Anders vor allem deshalb, weil die Veranstaltung wegen Corona gleich zwei Jahre hintereinander pausieren musste. Auch deshalb anders, weil Petrus die Gebete vor allem der Gewerbetreibenden nicht erhört zu haben scheint. Stattdessen hat er den Kälte-Hammer im Angebot. Der Himmel zeigt sich den Vormittag über grau in grau, ehe gegen Mittag immerhin einige verhuschte Sonnenstrahlen sich den Weg durch die Wolken bahnen.

Die – zunächst überschaubare – Besucherschar ist dennoch voller Vorfreude auf die Stunden bis 17 Uhr, die man zum Flanieren, Schauen, Staunen und Einkaufen nutzen kann. Endlich gibt es ihn wieder, den inzwischen zur Tradition gewordenen „Marktsonntag“, stets organisiert vom Gewerbeverband Dießen.

Punkt 10.30 Uhr beginnt der Festzug am Maibaum in Dießen mit der musikalischen Darbietung des Spielmannszugs vom Heimat- und Trachtenverein, der beim Wahrzeichen „Dietz“ am Untermüllerplatz endet. Dort begrüßen Gewerbeverbandsvorsitzende Uschi Wacke und Bürgermeisterin Sandra Perzul die Gäste. Perzul übrigens zum ersten Mal in ihrer Funktion, Wacke aus Altersgründen zum letzten Mal.

Dann betreten die Kleinen die große Bühne. Die „Zwergerl-Trachtler“ führen zwei Landler auf und freuen sich über den großen Applaus. Damit ist der offizielle Teil eröffnet. Perzul bittet noch die Anwesenden, Freunde und Bekannte zu kontaktieren, damit sich das Geschehen füllt, denn „unsere Verkaufsbuden-Besitzer haben dringend gute Umsatzzahlen nötig, wo sie in den letzten zwei Jahren so bitter darben mussten.“

Derweil warten schon die Standpächter mit ihrem Warensortiment der unterschiedlichsten Ausrichtung. Rasch sind die Buden von Neugierigen und potenziellen Käuferinnen und Käufern frequentiert. Doch auch das Interesse am Erlebnisbereich ist rege. Die ganz Wagemutigen entfliehen mithilfe von „AirEmotion“ bis zu 60 Meter in die Lüfte. „Zunächst war mir etwas mulmig beim Gedanken daran, da einzusteigen. Aber als ich oben angekommen war, fühlte ich mich federleicht und kam mir wie ein fliegender Vogel vor“, sagt der achtjährige Kilian. Papa Sebastian Knoller zauderte ein wenig, ehe er sich der Schwerkraft auslieferte. „Doch ganz rasch“, schwärmt der 37-jährige Dießener, „wich die Angst dem Gefühl der grenzenlosen Freiheit. Endlich mal loslassen können, das ist schon toll.“

Feuerwehr und Wasserwacht informieren und unterhalten

Das „Bodenpersonal“, bestehend etwa aus Feuerwehr und Wasserwacht, weiß prächtig zu informieren und zu unterhalten. Unterhaltung gibt es auch am Riesen-Trampolin, beim Pkw-Fahrsimulator und bei der Bodenakrobatik, um nur einige Attraktionen zu nennen. Im Zentrum des Geschehens sind freilich die Buden der örtlichen Gastronomie sowie Bewirtung. Goldschmied M. A. Khan jedenfalls, der selbst gemachte Gürtel, Portemonnaies oder Gürtelschnallen feilbietet, ist zufrieden mit seinem Umsatz. „Man findet mich seit über zwei Jahrzehnten hier, immer waren die Einnahmen ordentlich“, gibt der 75-Jährige zum Besten. „Dadurch konnte ich die Ausfälle durch zwei Jahre Covid-19-Abstinenz ziemlich gut wegstecken.“

Die Schwestern Stefanie Adelhoch (46) und Melanie Appell (49), Betreiberinnen von „Barista Sista“, sind beinahe glücklich über das frostige Wetter, denn „heißer Kaffee und Tee gehen bei solchen Temperaturen immer“, ist die Jüngere überzeugt.

Alle Beteiligten wollen nächstes Jahr wieder kommen

Die Marktgäste sind eh überzeugt vom vielfältigen Angebot. Christoph Jokisch ist Stammgast beim Marktsonntag. „Ich habe mich sehr gefreut, dass es endlich wieder losgeht. Der Abwechslungsreichtum des Ganzen fasziniert mich seit jeher“, sagt der 64-Jährige, während er in Filzwaren wühlt. Und prompt fündig wird. „Hierher nehme ich“, schmunzelt er, „seit jeher meinen prall gefüllten Geldbeutel mit.“

Die 28 Jahre alte Glasmalerin Anna Riedl, die aktuell eine Ausstellung im Dießener Taubenturm am Laufen hat, ist zum ersten Mal vor Ort. „Ich war sofort Feuer und Flamme für die entspannte und dabei herrlich wuselige Atmosphäre. So etwas inspiriert mich. Bestimmt werde ich nicht das letzte Mal hier gewesen sein.“

Damit steht sie nicht alleine da. Beinahe alle Angesprochenen sind überzeugt, im kommenden Jahr wiederzukommen. Selbst wenn Petrus wieder nicht kooperiert.