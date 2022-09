Ammersee

Die Bannzeile in Dießen wird vorübergehend zum Kiesweg

Plus Die Wasserleitung in der Bannzeile in Dießen ist erneuert. Als nächstes kommt die Fahrbahn dran, dabei wird die Straße zunächst zum Kiesweg.

Die Sanierung der Trinkwasserleitung in der Bannzeile im Westen von Dießen ist abgeschlossen. Der geplante Ausbau der Wohnstraße ist für 2023, spätestens für 2024, vorgesehen. Christoph Wohlfahrt vom Ingenieurbüro GDI aus München erläuterte nun vor dem Bauausschuss des Gemeinderats die Vorentwurfsplanung aus dem Jahr 2016, die als Entwurfsplanung aktualisiert und angepasst werden soll. Die Planung für die Tagwasserleitungen zur Straßenentwässerung wird aktuell von den Ammerseewerken erstellt.

