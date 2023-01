Dießen

vor 3 Min.

Die Lebensreise des Dießeners Nicholas Wilkes endet ganz abrupt

Plus Nicholas Wilke kam als Kameramann viel in der Welt herum, seiner Heimat am Ammersee blieb er aber immer verbunden. An Weihnachten ist er plötzlich gestorben.

Von Gerald Modlinger

Für 2023 war Nicholas Wilke voller Tatendrang. Mit seinem vor gut zwei Jahren in der Mühlstraße 12 eröffneten Geschäft "Vetus lignum" wollte er in die Herrenstraße umziehen – in die größeren Geschäftsräume des ehemaligen "Bagages"-Ladens. Doch am Weihnachtstag wurde Wilke aus dem Leben gerissen. Völlig unerwartet starb er wenige Tage vor seinem 59. Geburtstag.

