Die Ortsdurchfahrt in Herrsching wird saniert. Das Staatliche Bauamt Weilheim informiert über die Dauer und den Ablauf des Projektes.

In der Ortsdurchfahrt von Herrsching werden die Baumaßnahmen ab Dienstag, 1. März, fortgesetzt, darüber informiert das Staatliche Bauamt Weilheim. Konkret geht es um die Mühlfelder Straße im Abschnitt zwischen der Summerstraße und Panoramastraße.

Neben der Fertigstellung der Kanalbau- und Trinkwasserleitungsarbeiten werden die Gehwege und die Fahrbahn erneuert sowie die Markierung der Radschutzstreifen aufgebracht, informiert die Behörde in einer Pressemitteilung. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mai 2022.

Verkehr in der Baustelle in Herrsching wird per Ampel geregelt

Die Bauarbeiten beginnen mit der Fertigstellung der Gehwege und der Beleuchtung innerhalb der letztjährigen Bauabschnitte sowie im Bereich Einmündung Panoramastraße/Seespitz. Die Einmündung der Panoramastraße muss dazu in der ersten Bauphase voll gesperrt werden. Fußgänger werden am Baufeld vorbeigeführt und können die Mühlfeder Straße erreichen. Daran anschließend wechselt das Baufeld auf die Seeseite in Höhe Seespitz/Promenadenweg. In dieser Bauphase kann von der Mühlfelder Straße in die Panoramastraße nur eingefahren werden. Die Ausfahrt aus der Panoramastraße ist weiterhin nicht möglich. Der Verkehr auf der Mühlfelder Straße wird halbseitig mittels Ampelregelung an den Baufeldern vorbeigeführt.

Die Fußwege innerhalb der Baufelder werden ab Anfang März entsprechend dem Baufortschritt angepasst und gesichert. Fußgänger müssen im unmittelbaren Baubereich die andere Gehwegseite benutzen. Radfahrer auf der Mühlfelder Straße müssen aus Platzgründen auf der Fahrbahn bleiben. In Bereichen, die zeitweise nur als Kiesfahrbahn vorhanden sind, werden die Fahrradfahrer gewarnt und müssen bei Bedarf absteigen und die Gehwege benutzen. Für den Radverkehr auf der Seepromenade wird eine nahräumige Umleitung über den Weg am Minigolfplatz ausgeschildert.

Der Parkplatz „Am Ländtbogen“ ist während der gesamten Bauzeit benutzbar, jedoch zeitweise nur über eine Zufahrt erreichbar. Die Anlieger werden mittels Einwurfbenachrichtigung durch die Baufirma informiert, wann mit den Bauarbeiten in ihrem Bereich gestartet wird. Die Bushaltestelle „Panoramastraße“ wird über die gesamte Bauzeit in die Summerstraße auf Höhe des Minigolfplatzes verlegt.

