Ammersee

13:01 Uhr

Die Pergola für Uttings Jugend ist endlich fertig

Mit Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann (Dritter von links) freuen sich die Jugendlichen über ihre neue Pergola am Rande des Summerparks.

Plus Mit einer hölzernen Pergola beginnt in Utting eine neue Ära der Jugendarbeit. Wie sie entstand und welchen Rat Bürgermeister Florian Hoffmann den Jugendlichen für die Zukunft gibt.

Von Dagmar Kübler

Mädchen balancieren auf der zwischen Bäumen gespannten Slackline, eine Gruppe junger Leute chillt in den Hängematten, eine andere unterhält sich angeregt in den im Kreis aufgestellten Liegestühlen. Andere betreuen die Ausgabe von Kuchen und Getränken und sorgen für Stimmungsmusik - auf dem ansonsten menschenleeren Gelände nördlich des Rathauses war am Freitagnachmittag einiges geboten.

