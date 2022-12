In Dießen steht ein beleuchteter Sarkophag zu Ehren der Heiligen Elisabeth

Vor dem Mechtildisaltar im Dießener Marienmünster ist eine Lichtskulptur, gefertigt von Künstler Philipp Schönborn, zu sehen. Was die Heilige mit Dießen verbindet.

Gerade in den dunklen Wintermonaten spendet Licht Hoffnung und Zuversicht. Seit Kurzem leuchtet es auch vor dem Mechtildisaltar im Dießener Marienmünster. Dort macht eine Lichtskulptur zu Ehren der Heiligen Elisabeth, gefertigt von Künstler Philipp Schönborn, Rast auf ihrem Weg zu den Stationen der Heiligen. Was die Heilige Elisabeth mit Dießen verbindet.

15 Kirchen hat er bereits erhellt, nun macht der beleuchtete Sarkophag, den der in München lebende Künstler Philipp Schönborn zu Ehren der Heiligen Elisabeth anfertigte, Station im Dießener Marienmünster. Pfarrer Josef Kirchensteiner sowie Philipp Schönborn (79) und seine Frau Annette stellten das Kunstwerk und seine Geschichte Interessierten nach dem Gottesdienst letzten Sonntag vor. Platziert ist es in der Mechtildiskapelle, also im linken Schiff des Münsters, und infolgedessen bei den Verwandten, die Elisabeth mit Dießen verbinden. Dazu zählen Mechtildis von Dießen und Andechs sowie Euphemia, die Urgroßtanten der Heiligen Elisabeth waren, wie Pfarrer Kirchensteiner ausführte. Aber auch die Heilige Hedwig, die ihre Tante war.

Die heilige Elisabeth wurde nur 24 Jahre alt

Verwandt war Elisabeth auch mit Bertold III. sowie Bertold II., eine steinerne Tafel in der Mechtildiskapelle erinnert an sie. Die Großeltern der Heiligen seien im Sepulcrum Fundatorum, der Grablege der Andechs-Meranier, vor den Altarstufen im Marienmüster beigesetzt, erklärte Pfarrer Kirchensteiner. Auch von Gertrud, der Jüngsten der drei Töchter, die Elisabeth in ihrem nur 24 Jahre dauernden Leben gebar, sind Spuren im Münster zu finden. Gertrud ist im Deckengemälde im Chor abgebildet, auf einer Wolke liegend mit Brot und Krug.

Heilige und ihre Geschichte wieder neu erlebbar zu machen, ist ein Motto, dem sich Künstler Philipp Schönborn bereits wiederholt widmete, so mit Hildegard von Bingen, Bruder Klaus und aktuell mit der Heiligen Elisabeth. Seit fünf Jahren ist die Lichtskulptur der Elisabeth nun schon auf Reisen auf den Stationen der Heiligen und war beispielsweise in Marburg, im Erfurter, Naumburger sowie Bamberger Dom zu sehen, aber auch in Wien, Bratislava und Altenberg, wo Gertrud, die jüngste Tochter von Elisabeth, 40 Jahre lang Äbtissin war. Dort befindet sich auch ihre Grablege, so wurden Mutter und Tochter quasi wieder für kurze Zeit zusammengeführt. Bratislava, das frühere Pressburg, gilt als Geburtsort der Heiligen, was jedoch in Fachkreisen umstritten sei, so Annette Schönborn. „Sie könnten auch viel weiter östlich, nahe der ukrainischen Grenze, geboren worden sein.“ An jeder Station erfährt das Künstlerpaar Neues über Elisabeth, und so könnte es auch durchaus sein, dass das beleuchtete Sarkophag-Kunstwerk eine weitere Reise in Richtung des Kriegs-geschundenen Landes antritt.

Als Motiv diente ein Sandsteinrelief in Marburg

Die Grablege der Heiligen befindet sich in Marburg, jedoch sei das Grab leer, wie Annette Schönborn ausführte. „Es galt eine Zeit lang als fromm, die Reliquien zu zerstören.“ Erhalten sind jedoch Stücke des Brautkleides der Elisabeth, die in der Schatzkammer des Klosters Andechs sowie in Eisenach aufbewahrt werden.

Elisabeth sollte ein zweites Mal verheiratet werden, nachdem ihr Mann verstorben war. Sie jedoch entschied sich für ein klösterliches Leben, um den Armen und damit Jesus zu dienen, erklärte Pfarrer Kirchensteiner. „Was können wir leisten in einem Leben?“, sei deshalb auch die Frage, die sich jeder stellen könne, so Annette Schönborn.

Als Motive für die Lichtskulptur dienten dem Künstler die Elisabeth- sowie Schöpfungsfenster sowie ein Sandsteinrelief in Marburg. Diese abstrahierte er durch bewusst unscharfe Fotografie, wobei auch die Bleifassungen überstrahlt werden und die Farben der Buntglasfenster intensiver werden und sich – rein optisch – zu vermischen beginnen, was der Skulptur mehr Strahlkraft verleiht. Oben liegend die verstorbene Heilige als Sinnbild des Todes, an den Seitenwänden die Fröhlichkeit des Himmels – diese Gegensätze hat der Künstler in der Lichtskulptur vereint.