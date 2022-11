Dießen erhöht die Wassergebühren

Plus Die Wassergebühren in Dießen werden neu kalkuliert. Für die Verbraucher wird es teurer. Die Gemeinderäte ringen um den richtigen Weg.

Für Wasser müssen die Dießenerinnen und Dießener ab Januar 2023 mehr bezahlen. Das hat der Marktgemeinderat beschlossen. Im Gremium gab es unterschiedliche Auffassungen über den richtigen Weg.