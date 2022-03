Ammersee

vor 50 Min.

Dießen: In den ADK-Pavillon ist wieder Leben eingekehrt

Plus Die Frühjahrsausstellung der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst ist eröffnet. Rund 30 Werkstätten und Ateliers präsentieren sich jetzt wieder am See.

Von Uschi Nagl

Wie eine einladende Oase der Ruhe und der Kreativität wirkt der ADK-Pavillon in diesen Tagen. Normalerweise ist die traditionsreiche Ausstellungshalle am Dießener Dampfersteg von purer Idylle umgeben, heuer dominiert jedoch lebhafter Baustellenbetrieb. Doch die Dießener Künstler und Kunsthandwerker halten, umgeben von Bauzäunen und Baumaschinen tapfer die Fahne hoch: Am Samstag wurde die Frühjahrsausstellung der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst (ADK) eröffnet. Rund 30 Werkstätten und Ateliers zeigen, was sie während der letzten Monate geschaffen haben. Und alle sind optimistisch – denn bald soll auch das Umfeld des Pavillons wieder in neuem Glanz erstrahlen.

