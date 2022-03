Ammersee

13:06 Uhr

Dießen: Lateinschüler hoffen auf einen Staatspreis

Lateinlehrerin Sabine Eggensberger mit den Latein-Cracks Valentin Wagner (Bildmitte) und Valentin Pilz in der ASG-Schulbibliothek.

Plus Schüler des Ammersee Gymnasiums in Dießen erarbeiten kreative und fantasievolle Videos in römischer Sprache. Ihr Einsatz soll besonders belohnt werden.

Von Uschi Nagl

Die Schüler des P-Seminars „Latein Goes Tutorial“ blicken mit Spannung auf den 18. März. Denn dann entscheidet sich, ob das Team des Ammersee-Gymnasiums (ASG) zu den vier auserwählten P-Seminaren gehören wird, die mit dem „P-Seminar-Preis 2022“ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus geehrt werden. Insgesamt 24 Teams aus allen Regierungsbezirken haben es in die Vorrunde geschafft. Darunter zwei aus dem Fachbereich Latein.

