Dießen: Psychosomatische Klinik ist jetzt akademisches Lehrkrankenhaus

Ein Kooperationsvertrag mit der TU München regelt die Ausbildung von Ärztenachwuchs für den Bereich Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Dießen.

Die psychosomatische Klinik Kloster Dießen ist ab sofort als akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität München für den Lehrstuhl für psychosomatische Medizin und Psychotherapie anerkannt. Das bedeutet, dass angehende Medizinerinnen und Mediziner nun einen der viermonatigen Ausbildungsabschnitte ihres praktischen Jahres (PJ) im Wahlfach Psychosomatik in der Klinik absolvieren können. Das praktische Jahr ist das letzte Jahr des sechsjährigen Medizinstudiums und dient der praktischen Ausbildung.

Medizinischen Nachwuchs fördern

Mit der Kooperation zeigt die Technische Universität München große Wertschätzung und Vertrauen in die medizinische Arbeit und Qualität der Klinik. Mit dem Lehrstuhl für psychosomatische Medizin und Psychotherapie besteht bereits seit über drei Jahren eine wissenschaftliche Kooperation: Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Bert te Wildt, Chefarzt der Klinik, beteiligt sich die noch junge Klinik schon jetzt an wissenschaftlichen Projekten zum Thema E-Mental-Health sowie internet- und arbeitsbezogenen psychischen Störungen.

Im Bild: der Chefarzt der psychosomatischen Klinik, Prof. Dr. Bert Theodor te Wildt. Foto: Thorsten Jordan, Archiv

"Es liegt im Selbstverständnis der Artemed und seiner Kliniken, evidenzbasierte Medizin nicht nur zu praktizieren, sondern auch die Forschung zu unterstützen", erklärt Prof. Dr. med. Bert te Wildt. "Der Schritt, uns als akademisches Lehrkrankenhaus zu qualifizieren, ist uns ein wichtiges Anliegen gewesen. Wir freuen uns darauf, den medizinischen Nachwuchs fördern zu dürfen und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Als Lehrkrankenhaus wollen wir die Kooperation mit der TU im Hinblick auf Forschung und Lehre ausweiten und damit einen Beitrag für eine Verjüngung und Modernisierung der Medizin leisten. Zudem möchten wir es den jungen Medizinerinnen und Medizinern ermöglichen, praktische Erfahrung in der Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams zu sammeln."

Insgesamt stehen in der psychosomatischen Klinik Kloster Dießen pro Tertial zwei Plätze für das praktische Jahr zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt über die Technische Universität München. (AK)

