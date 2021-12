Dießen: Was die Freie Kunstanstalt in einer ehemaligen Schreinerei macht

Plus Die ehemalige Kunstanstalt Huber bleibt ein Sehnsuchtsort für junge Kreative in Dießen. Bis auf Weiteres nutzen sie aber eine frühere Schreinerei.

Nicht nur die Kunstszene, auch die Politszene hat bereits ein interessiertes Auge auf die Aktivitäten des Vereins Freie Kunstanstalt Dießen geworfen. Seit Oktober haben die jungen Kreativen vorübergehend ein Zuhause in der ehemaligen Schreinerei Graf gefunden. Am Dienstag schauten die Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel und Sanne Kurz (Grüne) vorbei.