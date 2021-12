Dießen: Wen schickt die FSG ins Wettkampfwochenende?

Plus Die FSG Dießen steht in der 1. Bundesliga Süd vor einem Wettkampfwochenende mit etlichen Unbekannten. Dabei sorgen nicht nur die geltenden Corona-Regeln für Kopfzerbrechen bei den Verantwortlichen.

Nichts Genaues weiß man nicht. Selbst kurz vor dem vorletzten Wettkampfwochenende in der 1. Bundesliga Süd Luftgewehr gibt es wegen der Coronalage noch viele Fragezeichen. Wer darf an den Stand? Wer muss pausieren? Kommt noch hinzu, dass es auf Verbandsebene zum Teil unterschiedliche Vorstellungen gibt über die Auslegung der (noch?) gültigen Bestimmungen. Dazu Jakob Stainer: „Zumindest einheitlich sollten die gesamten Wettkämpfe schon geregelt werden. Sonst ist es sportlich eine Farce“, kritisiert der Vorsitzende der FSG Dießen.