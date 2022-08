Dießen: „Zeiten & Zeichen“ am See mit Hubert von Goisern

Und weiter geht der Eventsommer in Dießen: Hubert von Goisern ist am kommenden Samstag in Dießen zu sehen und zu hören. Mit welchem Gerücht die Veranstalterin zu kämpfen hat.

Wenn man die Pähler Veranstalterin Birgit Gibson auf das am Samstag, 27. August, stattfindende Konzert von Hubert von Goisern in Dießen anspricht, dann will sie gleich mit einem Gerücht aufräumen: Das Konzert auf dem Festplatz am See sei keineswegs, wie erzählt werde, ausverkauft. Ganz im Gegenteil: Nicht nur im Vorverkauf, sondern auch an der Abendkasse werde es noch hinreichend Karten für den Auftritt von Hubert von Goisern geben. Der österreichische Liedermacher und Weltmusikers ist erstmals seit sechs Jahren wieder auf Tournee.

Sein Gastspiel in Dießen (Beginn ist um 20 Uhr) ist zugleich Teil der neuen Konzert- und Veranstaltungsreihe „Pfaffenwinkel Live“ und von Hubert von Goiserns Tour „Zeiten & Zeichen“, wie dessen jüngstes, 2020 erschienenes Album heißt.

Mitwirken an dem Konzert in Dießen werden auch zwei örtliche Vereine: Der MTV und die Burschenschaft Wengen werden unter anderem die Besucherinnen und Besucher mit Essen und Getränken versorgen.

Auch zwei Dießener Vereine wirken am Goisern-Konzert mit

Hubert von Goisern gilt als einer der wichtigsten Vertreter der „Neuen Volksmusik“. Bekannt wurde er Anfang der 1990er-Jahre mit den „Original Alpinkatzen“. Die 1999 erschienene CD „Fön“ war die erste einer Reihe von Veröffentlichungen, in denen er sich mit der Musik seiner Heimat und der ganzen Welt auseinandersetzte. „Trad“ und „Trad II“ interpretierten österreichische Volkslieder neu. Mit „Brenna tuats guat“ gelang Hubert von Goisern 2011 ein Nummer-eins-Hit.

Mehrfach komponierte er auch Filmmusik für Joseph Vilsmaier („Schlafes Bruder“ und „Österreich: Oben und unten“). 2020 folgte mit dem Roman „Flüchtig“ sein literarisches Debüt.

Corona macht der Veranstaltungsbranche nach wie vor zu schaffen

Bei „Pfaffenwinkel Live“ war bereits der Tenor Jonas Kaufmann im Kloster Benediktbeuern zu hören und zu sehen und am 11. September werden Rolando Villazón und der Harfenist Xavier de Maistrie in der Wieskirche erwartet. Dazwischen nun Hubert von Goisern in Dießen. Wenige Tage vor dem Konzert sieht es nicht so aus, dass die Eintrittskarten knapp werden, deutet Gibson an, die allgemein auch nach dem Ende der Corona-Beschränkungen die Veranstaltungsbranche in einer schwierigen Situation sieht. Das hatte jetzt auch Folgen für das am 26. August geplante Konzert einer Queen-Coverband in Dießen. Mangels Publikumsinteresse wurde dieses inzwischen abgesagt.