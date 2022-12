Ammersee

Dießener Geschäftskarussell dreht sich zum Jahresende etwas schneller

Das Geschäftskarussell in Dießen dreht sich: Aktuell läuft der Räumungsverkauf im „Bagages“ in Dießen.

Plus Nach 20 erfolgreichen Jahren gehen im „Bagages“ in Dießen die Lichter aus. Auch andere Unternehmen in der Marktgemeinde schließen ihre Tore zum Jahresende. Ein Überblick.

Von Nicole Burk

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedet sich Jeannick Oertelt von ihren Kunden. Nach zwanzig Jahren in Dießen schließt sie ihr „Bagages“ in der Herrenstraße 20. Noch bis zum 17. Dezember läuft der Räumungsverkauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

