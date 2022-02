Dießener Maler Martin Gensbaur: Der Blick von der Raumstation auf die Welt

Der Dießener Maler Martin Gensbaur nimmt die Perspektive von Astronauten auf. Die Ausstellung ist bis Mitte Februar im Kunstfenster zu besichtigen.

Für regelmäßige Passanten der Dießener Hofmark wird es schon zur Gewohnheit. Der tägliche Blick von ganz oben. Nach „Top of Germany“ und den Webcams auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, besucht der Dießener Maler Martin Gensbaur künstlerisch die Internationale Raumstation ISS, die in über 400 Kilometer Höhe täglich mehrfach um die Erde kreist und ihre Bilder live in das World Wide Web sendet.

Verletzlichkeit unseres Heimatplaneten

Immer wieder haben Astronauten von ihren Eindrücken berichtet, von der atemberaubenden Schönheit aber auch der Verletzlichkeit unserer Heimat Erde, die ihr Anblick aus dem All offenbart: Barockes Theater, nicht nur wegen des Bergmüllerhunds aus der Klosterkirche, so formuliert es Gensbaur.

Kann Kunst die Welt verändern?

„Das, was von der ISS sichtbar ist, wird zur Draperie, zum Vorhang, der den Blick auf das Welttheater freigibt: eine Inselgruppe in der Karibik, die Wüste mit der Lebensader des Nil bei Assuan und einen Vulkan in der Südseerepublik Tonga, dessen Ausbruch zuletzt Schlagzeilen machte. Es bleibt fraglich, ob Malerei die Welt verändern, den Klimawandel aufhalten oder Tsunamis verhindern kann. Jedenfalls kann sie sichtbar machen, was da ist“, sagt Martin Gensbaur. Die Ausstellung mit dem Titel „ISS“ ist bis Mitte Februar zu besichtigen – im Kunstfenster in der Hofmark 13. (ak)

