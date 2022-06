Dießens Wasserwacht blickt auf schwierige Jahre zurück

Die Wasserwacht Dießen blickt bei der Jahresversammlung auf gleich drei Jahre zurück. Zwei Großeinsätze bleiben in besonderer Erinnerung. Es gab auch einen ungewöhnlichen Einsatz.

Auf gleich drei Jahre blickte Andrea Wessely, Ortsgruppenleiterin der Wasserwacht Dießen, bei der Jahresversammlung zurück. Die Zusammenkunft konnte coronabedingt in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattfinden, wovon auch der Rückblick auf das Jahr 2019 betroffen war, dass in der Vereinshistorie ein erfreuliches war.

Wessely erinnerte daran, dass die Dießener Wasserwacht Anfang 2019 beim Räumen der Dächer von den Schneemassen im Einsatz war. Damals rückten auch aus dem Kreis Landsberg viele Hilfskräfte nach Südbayern (unter anderem Landkreis Miesbach) an, um zu helfen. Besonders war das Jahr auch, weil die Wasserwacht ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Dafür wurden unter anderem Streicharbeiten im Hütteninneren und an der Außenfassade, die Fertigstellung des Nassraums und die Neugestaltung der Terrasse erledigt. Im Mai fand ein Ehrungsabend im Traidtkasten statt und im Juli eine Bootstaufe.

Corona: Wasserwacht Dießen hilft bei Infektambulanz

Das Jahr 2020 begann noch normal mit Christbaumsammelaktion und wöchentlichen Schwimmtraining, doch die Corona-Pandemie warf alle Pläne über den Haufen. Alle Veranstaltungen und Ausbildungsmaßnahmen wurden gestoppt. Einige Mitglieder kamen in der Infektambulanz und beim Infektmobil zum Einsatz. Durch diverse Absagen (Parkplatz Töpfermarkt 2020 und 2021, sowie Christbaumsammelaktion 2021) fehlten der Dießener Wasserwacht auch Einnahmen. „Die Ausgaben blieben jedoch gleich beziehungsweise wurden sogar mehr, da der erste Teil der Stegsanierung auf dem Plan stand. Auch wenn uns die Gemeinde finanziell unterstützt hat, wofür wir dankbar sind, blieb ein große Batzen übrig, für den wir selbst aufkommen mussten, da auch die Westfassade der Bootshütte einer Erneuerung bedarf“, erinnerte Andrea Wessely. Der Rest der Westfassade wurde demnach erst vor kurzem fertiggestellt und der zweite Teil der Stegsanierung läuft laut der Ortsgruppenleiterin gerade noch. Ende 2021 durften die Mitglieder unter Auflagen, wieder das Schwimmtraining im Augustinum aufnehmen.

Untergang der Sir Shackleton vor St. Alban

Thomas Forstner, Technischer Leiter, erinnerte in seinem Bericht ebenfalls an den im Januar 2019 vom Freistaat ausgerufenen Katastrophenfall.„ Das war ein ganz andere Erfahrung für die Wasserretter.“ Herausfordernd sei auch der nächtliche Einsatz in Riederau im Jahr 2020 gewesen wegen eines verunfallten Motorboots im Bojenfeld. Foster verwies zudem auf den Untergang und die Bergung der Sir Shackleton im August 2020. vor St. Alban mit den Kameraden der Wasserrettung aus Österreich und der Feuerwehr Dießen.

Dießens Ortsgruppenleiterin Andrea Wessely und der Kreisvorsitzende der Wasserwacht, Frank Böhm, zeichneten Philipp Rehekampff in Anwesenheit von Bürgermeisterin Sandra Perzul aus. Foto: Wasserwacht Dießen

Bürgermeisterin Sandra Perzul übernahm mit dem Vorsitzenden der Kreiswasserwacht Frank Böhm die Ehrungen der langjährigen Fördermitglieder, der Jugendlichen und den der Mitgliedern im aktiven Dienst, bis hin zur einer nachgeholten Ehrung für besondere Leistung. Die Wasserwacht-Medaille in Bronze erhielt Philipp Rehekampf.

