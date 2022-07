Ammersee

13:11 Uhr

Eching stimmt über weiteres Vorgehen gegen Mücken ab

Ebenso wie das vergangene Jahr ist auch 2022 bislang kein Jahr, in dem Stechmücken am Ammersee lästig werden.

Plus Jetzt gibt es eine Entscheidung, wo und in welchem Umfang in Eching Mücken bekämpft werden. Der umstrittene Einsatz von BTI-Bakterien ist erst einmal vom Tisch.

Von Gerald Modlinger

Stechmücken sind heuer selbst in Eching bislang kaum anzutreffen. Das wurde auch in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in der Sporthalle deutlich. Während drinnen lebhaft diskutiert wurde, wurde draußen vor der Halle an einem lauen Juli-Abend gefeiert. Im Gemeinderat ging es nun um die Frage, wie nach der Vorstellung des Mücken-Gutachtens weiter vorgegangen werden soll. Zwei Maßnahmen wurden beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

