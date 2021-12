Ehemaliges Pflegeheim in Riederau: Neubau stößt auf Ablehnung

Plus Warum im Dießener Rathaus weiterhin Einwände gegen die Baupläne in einem Riederauer Wohngebiet bestehen.

Im März 2019 stellte das ehemalige Seniorenpflegeheim „Landhaus Riederau“ seinen Betrieb ein. Nun sollen die Gebäude am Malerweg 19 abgerissen werden. Zur jüngsten Sitzung lag dem Bau- und Umweltausschuss des Dießener Gemeinderats eine Voranfrage zur Nachfolgebebauung des Grundstücks vor. Sie wurde einstimmig abgelehnt.