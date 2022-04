Eine Reise durch Uttings Geschichte

Plus Utting feiert heuer sein 900-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund erscheint eine Chronik, die unter anderem auf die Verbindung zu einem Flugpionier und einer berühmten Schriftstellerin eingeht.

Die Gemeinde Utting feiert heuer ihr 900-jähriges Bestehen. Dazu erscheint nun eine neue Chronik mit Geschichte und Geschichten, 352 Seiten stark, konzipiert als Text- und Bildband. 30 Autoren schrieben ein Stück Uttinger Geschichte aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und entdeckten dabei auch bislang kaum bekanntes. Das Buch kann demnächst in Buchhandlungen, im Uttinger Rathaus und der Gemeindebücherei erworben werden.