Endlich wieder ein Adventskonzert im Dießener Marienmünster

Das geduldige Warten hat sich gelohnt. Nach zweijähriger Pause findet am 4. Dezember im Dießener Marienmünster wieder ein großes Adventskonzert statt.

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause gibt es im Dießener Marienmünster wieder ein Adventskonzert. Gleichzeitig mit dem über die Region hinaus bekannten Dießener Christkindlmarkt findet die besinnliche musikalische Vorfreude auf die Ankunft des Herrn am Sonntag, 4. Dezember, ab 16 Uhr statt. Wieder sind verschiedene Gruppen an diesem Konzert beteiligt, das von den Dießener Münsterkonzerten und dem Heimat- und Trachtenverein Dießen gemeinsam veranstaltet wird.

So spielen die Saitenschinder mit Hackbrett, Geige, Zither und Gitarre Stücke aus alten Handschriften: ein Marktoberdorfer Menuett aus dem „Notenbüchl des Glasermeisters Georg Bantele“, einen Deutschen Tanz aus dem Passeiertal, sowie ein Allmando.

Dießener Münsterchor unter der Leitung von Stephan Ronkov

Die Weisenbläser des Musikvereins Dießen interpretieren weihnachtliche Weisen aus Tirol von Peter Moser, die Ammertaler Alphornbläser bringen traditionelle Stücke und der Dießener Münsterchor unter der Leitung von Stephan Ronkov singt klassische Weihnachtslieder: „Gott mag segnen“, ein altes gälisches Lied im Arrangement von Rodney Bumbrick. „Long life shall Israels King behold“, von Joseph Haydn zu Deutsch „Die Himmel weit erfüllt Dein Ruhm“, und schließlich „Abide with me“ („Bleib bei mir“) von Samuel Sebastian Wesley.

Bei einem Adventskonzert dürfen die Worte nicht fehlen. Die textliche Gestaltung übernimmt der Hausherr des Münsters, Pfarrer Josef Kirchensteiner.

Das Konzert findet am 4. Dezember um 16 Uhr im Marienmünster Dießen statt. Hier können Karten reserviert werden. Restkarten gibt es am Veranstaltungstag ab 15.15 Uhr direkt an der Tageskasse. (AK)

Lesen Sie dazu auch