Energiesparender Weihnachtsmarkt in Schondorf

Der Christbaum auf dem Schondorfer Wilhelm-Leibl-Platz glänzt in diesem Jahr "nur" durch seinen Schmuck, denn der Christkindlmarkt kommt energiesparend daher.

Am 10. und 11. Dezember findet Schondorfs Christkindlmarkt auf dem Wilhelm-Leibl-Platz statt, auch der Ortsweite Adventskalender und das Weihnachtsbaumschmücken sind organisiert.

"Ich bin jetzt das erste Mal dabei und freue mich sehr auf den Markt, weil er so eine bunte Mischung ist aus Traditionellem und Ausgefallenem: Es werden handgefertigte Krippen und Honig vom Ammersee genauso angeboten wie Schmuck aus edlen Hölzern, italienische Pralinen, südafrikanische Kerzen, syrische Plätzchen, piemontesischer Wein, Springerle mit Motiven lokaler Sehenswürdigkeiten, Hot Caipi und bayerische Apfelkücherl. Ich selbst habe einen Stand mit Kleidung und Taschen aus alten und neuen Stoffen, da ich Upcycling für mich entdeckt habe", so beschreibt Carola Schmölz Ihre Motivation für eine Teilnahme am Schondorfer Christkindlmarkt. Tatsächlich ist es der Veranstaltungsbeauftragten Anke Neudel gelungen, nach zwei Jahren Zwangspause den Enthusiasmus der vielen Schondorfer Vereine und Musikensembles zu nutzen und wieder einen sehr traditionellen, heimeligen Markt zum Bummeln, Probieren, Livemusik- und Geschichtenhören und auch zum Weihnachtskarten- und Geschenkekaufen auf die Beine zu stellen. 19 ortsansässige Vereine und Handwerksbetriebe werden auf dem Markt Traditionelles und Selbstgemachtes präsentieren.

Live-Unterhaltung, energiesparende Beleuchtung

Auch das umfangreiche Livemusik- und Vorleseprogramm kann sich hören lassen: "Unsere Schondorfer Blasmusik wird den Markt eröffnen. Es treten verschiedene preisgekrönte Ensembles des Musikzentrums mit Saxofonen oder Waldhörnern auf, aber auch der Gospelchor Modern Voices sowie der deutschlandweit gebuchte Unterhaltungskünstler Mark Nicholas mit Irmi. Der Nikolaus kommt samstags um 17 Uhr, das Christkind wird am Sonntag um 17 Uhr vorbeischauen.

Im Bild: der Nikolaus am Schondorfer Christkindlmarkt. Foto: Anke Neudel

Und in der Jurte wird während der gesamten Marktzeit vorgelesen", fasst Neudel das Programm zusammen. "Wegen der Energiekrise soll die Standbeleuchtung reduziert und, wo möglich und nicht zu gefährlich, mit Kerzen gestaltet werden. Der Christbaum strahlt dieses Jahr lediglich durch seinen Schmuck. Damit wird der Markt aber wahrscheinlich noch ein wenig romantischer, als er es ohnehin schon immer war", ergänzt Wolfgang Schraml, Kulturreferent der Gemeinde, das diesjährige Konzept.

Dorfweiter Adventskalender und Christbaumschmücken

Am inzwischen traditionellen Dorfweiten Adventskalender beteiligen sich wieder beinahe alle Schondorfer Geschäfte und Institutionen, mit reduzierten Beleuchtungszeiten und energiesparenden Lösungen wie Solarbeleuchtung oder viel glänzender Dekoration. Auf die weihnachtliche Straßenbeleuchtung wird ganz verzichtet. "Die Schondorfer sind kreativ, denen fallen sicher sehenswerte Lösungen ein", weiß die Veranstaltungsbeauftragte Neudel aus Erfahrung.

Der Schondorfer Christkindlmarkt findet am Wochenende 10. und 11. Dezember statt. Foto: Anke Neudel

Ein Gang durch Schondorf wird sich also ab dem 1. Dezember bestimmt lohnen, um die dekorierten Schaufenster des Ortsweiten Kalenders zu entdecken und die vier im Dorf verteilten Christbäume selbst zu schmücken – und ein Besuch auf dem Markt am dritten Adventswochenende ohnehin. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann sich kostenfrei vom Schondorfer Rikscha-Team am Bahnhof oder einer anderen Stelle in Schondorf abholen lassen. Anmeldung telefonisch unter 0176/4705670 oder unter www.schondorfer-rikscha.de.

Geöffnet ist der Schondorfer Christkindlmarkt am Wilhelm-Leibl-Platz am Samstag, 10. Dezember, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, von 14 bis 19 Uhr. (AK)