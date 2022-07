Ammersee

Erweiterung einer Tankstelle in Dießen bleibt umstritten

Mit den Erweiterungsplänen an der Tankstelle und Autowerkstatt am südlichen Ortsausgang von Dießen befasste sich einmal mehr der Dießener Bauausschuss.

Plus Manches Mitglied des Dießener Bauausschusses empfindet den Entwurf einer Erweiterung der Tankstelle als zu massiv. Einem Vorbescheid ist allerdings bereits im September 2020 zugestimmt worden.

Von Uschi Nagl

Mit einem Patt (4:4) endete in der jüngsten Sitzung des Dießener Bau- und Umweltausschusses eine kontroverse Diskussion zur geplanten Erweiterung der Tankstelle und Autowerkstatt am südlichen Ortsrand von Dießen. Geplant ist laut Bauantrag die Aufstockung des Tankstellengebäudes, der Einbau von Sozialräumen und einer Betriebsleiterwohnung, sowie die Erweiterung der Werkstatt mit Reifenlager an der Weilheimer Straße.

