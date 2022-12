Es ist wieder Weihnachtsmarkt-Zeit vor dem Dießener Marienmünster

Der Dießener Weihnachtsmarkt vor dem Marienmünster ist vor allem deswegen besonders, weil auf elektrisches Licht verzichtet wird. Nach zwei Jahren Corona-Pause.

Nach zwei Jahren Corona-Pause setzt der Heimatverein Dießen die Tradition des Weihnachtsmarktes vor dem Marienmünster fort. Der Markt ist bekannt als besonderer Treffpunkt und sorgt für eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit, da auf elektrisches Licht weitgehend verzichtet wird. So werden die Stände nur von Kerzenlicht erleuchtet, was eine unvergleichliche Atmosphäre schafft. Wieder bieten etwa 35 Kunstschaffende und Kunsthandwerker ihre ausschließlich selbst hergestellten Waren an, eine bunte Mischung aus verschiedenen Materialien.

Dießener Lesebücher, Kasperletheater und Besuch vom Nikolaus

Wer etwas Außergewöhnliches für Weihnachten sucht, wird sicherlich fündig werden. Neben Holz- und Buchbindearbeiten, über Keramik, Textilien, Zinn, Weihnachtsdekoration, Filz und Gefilztes, Schmuck und Schmückendes, Überraschendes, Marmeladen, Pralinen und Süßigkeiten bietet der Markt für jeden Geschmack etwas. Auch für das leibliche Wohl ist auf dem Markt und im Café im obersten Stock im Taubenturm gesorgt. In den beiden unteren Stockwerken kann man neben Goldschmiedearbeiten auch von Hand geschneiderte Kleidungsstücke und Keramik erwerben. Außerdem gibt es die Dießener Lesebücher zu kaufen. Insbesondere für Familien bietet der diesjährige Markt besondere Attraktionen. So wird es eine Zaubershow, ein Kasperletheater und eine Märchenstunde geben und am Samstag besucht gegen 17 Uhr der Nikolaus den Markt.

Der Heilige Nikolaus verteilt auch in diesem Jahr Geschenke an die Kinder. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Der Heimatverein weist darauf hin, dass in den Jahren vor der Corona-Pause der Markt nach Einbruch der Dämmerung oft überfüllt war, weshalb die Besichtigung der Stände erschwert ist, wer also in Ruhe über den Markt schlendern will, sollte bereits früher kommen. Die Gemeinde stellt für die Zeit des Weihnachtsmarktes den Parkplatz an der Rotterstraße zur Verfügung. (AK)

