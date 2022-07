Ammersee

vor 28 Min.

Festtagsstimmung mit Trachten und Ministerpräsident in Dießen

Plus Der Heimat- und Trachtenverein und der Spielmannszug bescheren Dießen nach etlichen Jahren mal wieder ein großes Fest. Beim Umzug am Sonntagnachmittag ist auch Ministerpräsident Markus Söder zu sehen.

Von Gerald Modlinger

Nach einem etwas zaghaften Beginn am Mittwoch haben die Festtage am See, mit denen der Dießener Trachtenverein „D’Ammertaler“ sein 100-jähriges Bestehen (nach-)gefeiert hat, bis zum Sonntagnachmittag beständig an Fahrt aufgenommen. Am Sonntag herrschte den ganzen Tag über beste Festtagsstimmung und der Umzug füllte die mit weiß-blauen Fahnen geschmückten Straßen in der Dießener Fischerei – sowohl durch 61 am Umzug teilnehmende Vereine als auch durch viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Für Gedränge sorgte zudem ein prominenter Gast: Ministerpräsident Markus Söder.

