Fischen: Wohnmobil fährt wartenden Radfahrer an

Schwerer Unfall bei Fischen: Der Fahrer eines Wohnmobils fährt einen Radfahrer an, der am Straßenrand steht.

Ein 70 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag (2. August) bei einem Unfall bei Fischen (Landkreis Weilheim-Schongau) schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht war ein 79 Jahre alter Mann mit seinem Wohnmobil von Fischen in Richtung Andechs unterwegs, als er den am rechten Fahrbahnrand stehenden Herrschinger, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, übersah. Das Wohnmobil traf den 70-Jährigen mit dem rechten Außenspiegel, sodass dieser stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (ak)

