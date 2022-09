Für das St. Albaner Seeufer gibt es jetzt einen Plan

Plus Seit April 2020 gehört dem Markt Dießen der ehemalige Campingplatz in St. Alban. Jetzt liegt ein Plan vor, wie das Gelände gestaltet werden soll.

Bis zum nächsten Sommer könnte sich am St. Albaner Seeufer einiges ändern: Der Dießener Gemeinderat hat jetzt einen Entwurf zur Neugestaltung des ehemaligen Campingplatz-Geländes zwischen Seerestaurant und SGA-Gelände in St. Alban mehrheitlich befürwortet. Die Landschaftsplanerin Johanna Vogl hatte zuvor ihre Überlegungen zur Neugestaltung im Plenum präsentiert und über die dortige Altlastensituation und naturschutzfachliche Belange berichtet.