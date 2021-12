Ammersee

Haben die Raistinger kein Interesse an der Zukunft ihrer Gemeinde?

Aus ihrer Enttäuschung über das in der Bevölkerung scheinbar vorherrschende Desinteresse an der Zukunft ihres Ortes machen die Raistinger Gemeinderatsmitglieder keinen Hehl.

Plus 339 Raistingerinnen und Raistinger beteiligten sich an einer Umfrage in Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts. Der Gemeinderat ist enttäuscht.

Von Alfred Schubert

Eine große Enttäuschung machte sich unter den Raistinger Gemeinderatsmitgliedern breit, als ihnen Bürgermeister Martin Höck (NBBL) in der jüngsten Sitzung eine erste Auswertung einer Umfrage präsentierte, mit der die Vorstellung der Bürger von der Zukunft ihrer Gemeinde ermittelt werden sollte. Nur 339 Bürger hatten sich laut Bürgermeister daran beteiligt. Dies sei zwar laut Amt für ländliche Entwicklung, von dem die Umfrage ausgeht, „ein Spitzenwert“, so Höck, mehrere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sehen darin jedoch ein Zeichen von überwiegendem Desinteresse an der Zukunft des Dorfs, da die „Lena“-Umfrage im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts gemacht wurde. Die Abkürzung steht dabei für „Ländliche Entwicklung. Nachhaltig“.

