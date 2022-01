Ammersee

06:45 Uhr

Haushalt: Im Rathaus in Dießen hat man wieder mehr Geld

Plus Die Kämmerei rechnet mit steigenden Steuereinnahmen. Das erhöht den politischen Gestaltungsspielraum in Dießen. Doch was ist mehr und was weniger wichtig?

Von Gerald Modlinger

Der Markt Dießen rechnet in diesem Jahr wieder mit steigenden Einnahmen. Das geht aus den Zahlen des Haushaltsentwurfs hervor, über den in erster Runde am Montag im Finanzausschuss beraten wurde. Vor allem bei der Gewerbesteuer kalkuliert die Kämmerei mit deutlich mehr Einnahmen als vor einem Jahr. Entsprechend erhöht sich der Spielraum für Investitionen.

