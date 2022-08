Ammersee

vor 31 Min.

Helge Fesser ist tot: Er war der Wirt des Künstlerorts Dießen

Der frühere Wirt des Gasthofs Maurerhansl in Dießen, Helge Fesser, ist gestorben. Das Bild zeigt ihn in den 1990er-Jahren mit Frau Karin und Sohn Maran.

Plus Helge Fesser, der frühere Wirt des Gasthofs Maurerhansl in Dießen, ist tot: Erinnerungen an einen Selfmademan mit ganz vielen Talenten.

Von Gerald Modlinger

Der langjährige Wirt und Besitzer des Gasthofs Maurerhansl in Dießen, Helge Fesser, ist vor wenigen Tagen nach kurzer Krankheit, aber doch überraschend gestorben. Helge Fesser, der 78 Jahre alt wurde, hat mit seiner Frau Karin wesentlich dazu beigetragen, dass sich der Markt Dießen seit den 70er-Jahren durchaus zurecht als Künstlerort apostrophieren konnte. Ihr Gasthof Maurerhansl, den sie zunächst 1977 pachteten und dann 1987 kauften, war ein bekannter Kristallisationsort zwischen gepflegter bürgerlicher Eleganz und dem Leben der Boheme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen