Herbstausstellung in den Seeanlagen: Alles „made in Dießen“

Die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst zeigt ihre Herbstausstellung im Pavillon in den Dießener Seeanlagen. Seit Generationen ist der Kunstpavillon Anziehungspunkt.

Die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst gestaltet in diesen Tagen ihre neue, aktuelle Ausstellung mit den Arbeiten ihrer Mitglieder und Gastmitglieder.

Die Sommerferien sind vorüber und langsam zieht der Herbst über dem Ammersee herein. Auch in dieser Saison hat sich die Ausstellung der Dießener Ateliers und Werkstätten als wahrer Publikumsmagnet erwiesen. Tausende von Besuchern strömen alljährlich durch die denkmalgeschützte Ausstellungshalle am See. Auch der diesjährige Töpfermarkt in den Seeanlagen bot den vielen Besuchern des In - und Auslandes die Gelegenheit, den Künstlerort Dießen hautnah zu erleben.

30 Ausstellerinnen und Aussteller sind derzeit in der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst vertreten und bieten ihre Arbeiten dort zum Verkauf an. Überraschend ist es, für die Besucher immer wieder zu erfahren, dass alle Werke im Pavillon ausschließlich von in Dießen ansässigen Gestaltern stammen. Die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) gehört zu den Künstlervereinigungen in Deutschland, die nur durch Mitglieder des eigenen Ortes repräsentiert werden.

"Made in Dießen" ist das Markenzeichen der ADK

„Made in Dießen“ ist seit der Gründung der ADK ihr Markenzeichen und weit über die Region hinaus geschätzt, ob der Qualität der ausgestellten Arbeiten. Mitglieder können nur Kunstschaffende und Kunsthandwerker werden, die ihren Beruf professionell ausüben und eine entsprechende Ausbildung in ihrem Gebiet besitzen. So wundert es nicht, dass bereits Generationen von Besucherinnen und Besuchern aus Dießen und dem Umland, oder Feriengäste, die seit vielen Jahren den Ammersee für sich entdeckt haben, den Pavillon am See kennen und schätzen. Wer an Dießen denkt, der denkt nicht selten an das Dießener Kunsthandwerk und die Künstler. Vom Pavillon am See aus reisen alljährlich viele Dinge in alle Richtungen und auch ins Ausland.

Kunsthandwerk und Kunstobjekte "made in Dießen" sind zur Herbstausstellung des ADK zu sehen. Foto: Christoph Franke

Zur Herbstausstellung, die am Samstag, 24. September, um 15 Uhr im Pavillon in den Dießener Seeanlagen eröffnet wird, werden neue und zum Teil dort noch nicht gezeigte Arbeiten ausgestellt. Sie stammen aus den Bereichen Holz, Glas, Keramik, Leder, Zinn, Gold - und Silberschmiede, Metall, Stein, Textil und Fotografie.

Mit der Herbstausstellung im Pavillon wird auch die Aufstellung der Exponate neu gestaltet. Die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst lädt deshalb zur Vernissage bei einem Glas Wein oder Saft und zu anregenden Gesprächen mit den Künstlerinnen und Künstlern ein.

Ausstellung läuft bis Mitte November

Die Herbstausstellung läuft dann bis Mitte November, bevor die Advents - und Weihnachtsausstellung in den Pavillon einzieht.

Geöffnet ist der Pavillon am See bis Ende Oktober täglich von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08807/8400. (AK)