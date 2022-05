Ammersee

vor 57 Min.

Hundekot und Hundesteuer: Auch in Dießen ein Dauerbrenner

Plus Nach 16 Jahren wird in der Marktgemeinde Dießen die Hundesteuer um zehn Euro erhöht. Welche Kosten für die Entsorgung der Hundehinterlassenschaften dem gegenüber stehen.

Von Michael Böhm und Gerald Modlinger

Die eigentlich recht unspektakuläre Nachricht, dass in Dießen nach 16 Jahren erstmals wieder die Hundesteuer erhöht werden soll – und zwar von 60 auf 70 Euro – hat es vor Kurzem sogar zu einer Geschichte in einer Zeitung gebracht, deren Titel nur aus vier Buchstaben besteht. „Hundekot-Zoff am feinen Ammersee“, überschrieb das Blatt seinen Beitrag. Grund genug für den Ammersee Kurier, das Thema noch einmal aufzugreifen. Denn Hunde und Hundesteuer sind ein sensibles Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt.

