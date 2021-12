Ihre Mallorquinischen Mandelplätzchen sind auch nach Weihnachten gefragt

Plus Helga Lück aus Schondorf hat viel zu tun, um die Männer im Haus mit Süßem zu versorgen. Ein Rezept aus Mallorca spielt dabei eine große Rolle.

„Ich bin eigentliche keine Süße“, sagt Helga Lück aus Schondorf und stellt einen Teller mit selbstgebackenen Plätzchen und einen weiteren mit Stollen auf den weihnachtlich geschmückten Tisch. Vanillekipferl sind darunter, aber auch Elisenlebkuchen, Kokosmakronen, Spritzgebäck und mit selbstgemachter Quittenmarmelade bestrichene Sterne. Auch wenn sie selber lieber zu dunkler Schokolade, Gummibärchen oder einer deftigen Wurstsemmel greift, ist die Vorweihnachtszeit ohne Backen für sie undenkbar. Auch für die neueste Ausgabe des Magazins Zuckerguss hat sie ein Rezept beigesteuert – für Mallorquinische Mandelplätzchen.